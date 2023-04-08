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МО РФ: российские военнослужащие уничтожили до 370 националистов и наемников на Донецком направлении

13:51 08.04.2023
Кроме того, были поражены 3 БМП, 6 боевых бронемашин, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В результате слаженных действий пехоты, авиации и артиллерии Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 370 украинских националистов и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370-ти украинских военнослужащих и наемников», - сказал он.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения ВС РФ поразили 3 боевые машины пехоты (БМП), 6 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» украинских боевиков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские снайперы ликвидировали разведгруппу вооруженных формирований украинских националистов, которая пыталась провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Помимо этого, расчетам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» удалось сбить беспилотные летательные аппараты боевиков «Фурия» и «Валькирия».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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