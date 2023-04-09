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По указу Евкурова начата подготовка борцов с западными танками в зоне СВО

Владимир Расходчиков
03:20 09.04.2023
Военнослужащие проходят подготовку, в ходе которой изучат слабые места западных танков и научатся эффективно с ними бороться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специальные противотанковые группы, которые будут бороться с поставленными на Украину западными танками, созданы в России по указанию заместителя Министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Для выполнения этой задачи разработаны методические рекомендации для подготовки военных специалистов. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

«Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп. В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», - объяснил Арифулин.

По его словам, это большая государственная системная работа, и проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями.

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