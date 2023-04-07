С «разборки» в ОСАГО: как будет решаться вопрос дефицита автозапчастей в России

Российские автомобилисты ощущают дефицит запчастей. Автостраховщики предлагают использовать для ремонта машин по ОСАГО и КАСКО подержанные детали. А можно выпускать новые запчасти на заводах, которые выкупили у мировых автогигантов после их ухода.

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Только за первые 3 месяца этого года в России уже произошло почти 16 тысяч ДТП. Машины попадают в аварии, ломаются, а чинить их с каждым днем становится все проблематичней. После ухода с российского рынка крупнейших производителей автомобилей резко просел и рынок запчастей. Чтобы провести качественный ремонт оригинальными деталями от производителя, автовладельцам приходится ждать неделями и даже месяцами. Одно из очевидных решений – использование восстановленных бывших в употреблении запчастей.

По данным российского союза автостраховщиков, чаще всего после аварии меняют передний и задний бамперы. В сумме это составляет примерно 20% от всех ремонтных работ. Так же часто ремонтируют двери, крышки капотов и багажника, крылья и фары - те самые детали, от которых надежность работы автомобиля зависит, конечно, в гораздо меньшей степени, чем от неисправного двигателя или ходовой части. Но именно эти детали кузова составляют примерно 70% от всех страховых выплат.

Без четкого регламента и нормативов по восстановленным запчастям их массовое внедрение в ремонт лишь усугубит ситуацию с дорожными авариями.

«Во-первых, нужно отрегулировать «разборки» - не допускать на них угнанные автомобили. Мы должны знать, какие запчасти можно ставить бывшие в употреблении, какие можно восстановленные, какие нельзя ставить», говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, страховым компаниям жизненно необходимо использовать в системе ОСАГО использованные запчасти, чтобы сохранить сверхприбыли. Они предлагают внести поправки в закон об ОСАГО, которые дадут им такую возможность.

Перечень таких массово меняемых автозапчастей, бывших в употреблении, давно и стабильно востребован на рынке. Часто водители используют такие детали в силу их низкой стоимости. Но чтобы гарантировать их качество, нужно соблюсти много формальностей и, конечно, тщательно контролировать этот рынок вторичных деталей.

«Нужно понимать, что восстановленные запчасти должны соответствующим образом маркироваться, нести маркировку, и производитель и продавец должны соответствующим образом об этом упоминать. В моей картине мира это будет правильно - чтобы у пользователя был выбор. Он видит: одна деталь стоит 100 рублей - она новая, а 50 рублей стоит восстановленная. И пользователь принимает решение, какую установить на автомобиль. А производитель должен гарантировать, что она соответствует регламентам и стандартам», - говорит автоэксперт Петр Баканов.

Автостраховщики выступают за скорейшую легализацию вторичных атозапчастей. По их представлениям, ситуация должна развиваться так: расчеты страховых выплат будут продолжать формироваться на основе стоимости новых деталей. А бывшие в употреблении запчасти могут быть установлены только при невозможности получить новую деталь.

«Если на рынке нет запасных частей, потому что их просто не привозят - например, на авто старше 15 лет найти новую запчасть, даже неоригинальную, крайне проблематично. Поэтому ремонт осуществляться будет б/у запчастями. Страховщики хотят легализовать эту практику. И человеку либо выдаются деньги за минусом износа, либо машина направляется на ремонт, человеку восстановят автомобиль б/у запчастями, качественными», - говорит президент всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Еще один вариант решения проблемы недостачи запчастей - производство их на территории России. Западные и азиатские автогиганты из России ушли, но их производственные мощности остались, и зачастую они были выкуплены новыми российскими владельцами.

«Я допускаю, возможно и в законодательстве соответствующие нормы прописать. Мы обратились в четыре комитета Госдумы, в правительство, чтобы они определили правила работы, требования к таким производствам. И если надо будет поменять законодательство, мы это сделаем. если производство деталей будет организовано на территории нашей страны, то детали будут производиться дешевле, чем за рубежом», - считает глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Конечно, встает вопрос качества такой нелицензированной продукции. Но рынок неоригинальных деталей того же китайского производства существует уже давно, и сделать автозапчасти достойного качества в России вполне возможно.

«Мы жили в таких условиях в 90-е годы, когда даже на «Жигули» ничего не было. Я сам клепал диски сцепления. У нас просто сложился стереотип, что запчасть должна быть оргинальной. Они различаются только брендовыми отсылками. Это та же колодка, но вне рамок поставок конкретного производителя. Бывают хорошие аналоги», - говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

А пока необходимо тщательно проработать юридическую составляющую изменений на рынке автозапчастей, начиная от гарантий недопуска на рынок деталей от угнанных автомобилей и заканчивая проработкой всех новых нюансов в отношениях страховых компаний и автовладельцев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил одно важное условие: у автовладельца должен быть выбор: либо установка б/у запчастей в короткие сроки, либо более дорогие детали при условии, что доставка изделия займет время. Тем временем водителей без ОСАГО в России могут начать отслеживать по камерам.