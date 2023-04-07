Участники СВО получили первые земельные участки в Крыму

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В Крыму выдали первые документы на землю участникам спецоперации. Мероприятие состоялось в Совете министров Республики Крым. Документы вручила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

«Первые земельные участки они получили в Сакском районе, в поселке Лесновка. Данные земельные участки были сформированы Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым совместно с Министерством строительства», - сообщила она.

Анюхина добавила, что на площади 56 га всего сформировано к выдаче 512 земельных участков. На основании выданного приказа участники спецоперации оформят право собственности и смогут приступить к возведению на этих территориях своих домов.

Анюхина добавила, что данные земельные участки будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. К ним подведут воду, свет, запланировано строительство дорог. После этого начнется развитие территорий, отметила вице-премьер Крыма.

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