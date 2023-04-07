Расчет «Гиацинта» из родных братьев громит боевиков на Сватово-Кременском направлении

В одном из расчетов на Сватово-Кременском направлении четыре брата. Как помогают родственные связи в бою, узнал корреспондент Валентин Гвоздев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

От выстрела земля дрожит под ногами. По выявленным целям националистов работает буксируемая гаубица «Гиацинт». На полном заряде она способна ударить на дальность 28 километров. На Сватово-Кременском направлении работает уникальный расчет, бойцы которого понимают друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Все потому, что вместе они уже более 30 лет, в расчете сразу четыре родных брата.

Наводчик, снарядный и два заряжающих, обязанности братья распределили между собой еще на полигоне, когда осваивали новую специальность. Впрочем, каждый из них в любой момент готов подменить другого.

«Друг другу помогаем, можем поменяться, каждый может и снаряды подтаскивать, и заряжать», - рассказал заряжающий с позывным Стрела.

Тройняшкам повестка пришла в один день, все сразу же приехали в отчий дом. Приехал и старший брат, как только узнал, что братья снова пойдут служить. Все четверо давно взрослые люди, у всех своя жизнь, семьи, дети, но отпустить младших братьев одних он не сумел, даже несмотря на беременность жены.

«Я узнал, что им пришли повестки, в 11 часов вечера. Жена была на сохранении, положили. Беременна. Недолго думая поехал с ними в четыре утра, и меня записали», - пояснил снарядный с позывным Туман.

Уже находясь в зоне СВО, Туман узнал о том, что у него родился сын. Проведать жену и детей его, разумеется, отпустили. Обратно вернулся с гостинцами и детскими рисунками от дочери и племянников, которые теперь украшают их блиндаж, возведенный своими руками.

На гражданке все четверо работали строителями, и здесь им это явно сыграло на руку. Этот блиндаж братья соорудили сами, и надо сказать, это самый уютный блиндаж из всех, что мы здесь видели. Высокие потолки, ровные, обитые досками стены, широкие кровати, одним словом, разместились с комфортом.

Так совпало, что во время срочной службы братья были механиками-водителями, все четверо. Здесь же всем пришлось освоить новую специальность артиллеристов. С задачей парни справились всего за неделю. Успехи «братского расчета» отмечает и командование.

«Быстро в период слаживания освоили азы и выполняют боевые задачи на отлично. Расчет очень слаженный, чувствуют плечо друг друга. Родственная связь есть родственная связь. Работают быстро, уверенно, грамотно, могут заменить друг друга», - отметил начальник штаба артиллерийского дивизиона с позывным Искра.

Казалось бы, у каждого три брата рядом. В прошлом году даже отметили вместе три дня рождения и еще один спустя несколько недель, но, как признаются братья, по-настоящему скучают по всей своей большой семье, кроме родителей, жен и детей дома их ждут еще два младших брата шести и 13 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.