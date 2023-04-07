Пригожин отказался от госпитализации после приезда скорой на съемки

Ранее утверждалось, что медики диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: leratv, Instagram*

Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин раскрыл «Звезде» подробности произошедшего с ним на съемках шоу.

Пригожин отказался от госпитализации после того, как плохо себя почувствовал. Ассистент продюсера рассказал, что вчерашнее недомогание вызвано скачком давления и сейчас с ним все хорошо. Сам Пригожин на связь не выходит.

«Ему лучше. Был резкий скачок давления. Ему оказали помощь на съемках, его не госпитализировали, он отказался от госпитализации», - сказал Калинкин.

Ранее стало известно, что 54-летнему Пригожину стало плохо во время съемок ток-шоу. Кадры осмотра продюсера врачами опубликовала ведущая Лера Кудрявцева. По ее словам, у него онемела половина лица.

Telegram-канал «112» передавал, что специалисты скорой помощи диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку. В ближайшее время к нему должен прийти врач для дополнительного обследования.

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