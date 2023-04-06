Володин и Слуцкий приехали на открытие памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище

Вскоре на Новодевичьем кладбище в Москве пройдет торжественная церемония открытия памятника Владимиру Жириновскому.

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий прибыли на Новодевичье кладбище в Москве, где пройдет открытие памятника Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

О заслугах российского политика вспомнил и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что лидер ЛДПР всегда твердо защищал суверенитет и достоинство Российской Федерации. Также российский лидер направил обращение к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Жириновского.

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России», - говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет из-за двусторонней пневмонии после заражения коронавирусом. О смерти политика сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.