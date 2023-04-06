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Морпехи ТОФ поддержали наступление под Угледаром ураганным огнем из «Градов»

Павел Кутаренко
05:22 06.04.2023
После залпа реактивных систем «Град», на обстрелянные позиции боевиков заходят штурмовые группы и бронетехника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Артиллерия помогает продвижению штурмовых групп под Угледаром. Реактивные системы залпового огня «Град» работают по опорным пунктам и укреплениям противника. Их задача – «добавить жару». Реактивные системы залпового огня «Град» едут на позиции, до противника меньше 15 километров.

Полный залп способен уничтожить целое подразделение всего за 20 секунд. «Грады» морпехов Тихоокеанского флота ведут «беспокоящий» огонь - чтобы противник не мог и головы поднять.

«Расчеты все слаженные, каждый знает свою задачу. Приехали, быстро отработали и уехали, чтобы нас тоже не вычислили», - рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Квартет».

Расчет этой машины вместе с самого начала спецоперации. Морпехи научились действовать быстро и эффективно - уже не раз были под огнем противника.

«Приходилось машину прямо из-под прилетов выгонять, когда уже по ней работали, конкретно по машине. Но повезло, что успел уйти, потому что когда машина с позиции уехала, буквально через 10 секунд на ее место 152-мм прилетело», - вспомнил водитель боевой машины РСЗО «Град» бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Белый».

Эффективная работа реактивной артиллерии помогает продвигаться вперед нашим штурмовым группам. И когда «Грады», закончив работу, покидают огневые позиции - на обстрелянные ими участки выдвигается бронетехника с пехотой.

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