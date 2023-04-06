Политолог Пашковский: выдвижение Кеннеди-младшего на выборах не угрожает Байдену

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Выдвижение в президенты племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего не опасно для действующего главы государства Джо Байдена, так как он и сам является ставленником клана Кеннеди. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Евгений Пашковский.

«Кеннеди не оставили попыток войти в Белый дом, но для этого им требовались условно их кандидаты. Как раз их кандидатами были Барак Обама (44-й президент США. - Прим.ред.) и Джо Байден», - сказал эксперт.

Пашковский считает, что кандидатура Роберта Кеннеди-младшего ничем не угрожает американскому президенту: Кеннеди «так и так опосредованно присутствуют в Белом доме». Он пояснил, что политический клан имеет большое лобби в сенате и конгрессе, в некоторой степени он также определяет политику Демократической партии США.

Семейству Кеннеди только единожды удалось проникнуть в Белый дом напрямую, когда президентом в 1961 году стал Джон Фицджеральд Кеннеди. В выборах президента в разное время также участвовали его братья Роберт Фрэнсис и Эдвард Кеннеди.

Ранее американские СМИ сообщили, что Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в президентской кампании 2024 года от демократов. Кеннеди-младший - юрист и экологический активист, радиоведущий. Он также известен так, что является противником вакцинации.