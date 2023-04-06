В Кремле будут очень внимательно наблюдать за военными учениями Сербии и НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет очень внимательно наблюдать за совместными военными учениями Сербии и НАТО «Платиновый волк - 2023».

«Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Мы знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением. Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Сербия сделала исключение специально для НАТО в моратории на международные военные учения, который она объявила в феврале прошлого года.

Это ей не помешала сделать годовщина страшных бомбежек со стороны НАТО, которые разрушили инфраструктуру страны и убили множество мирных жителей.