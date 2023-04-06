В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле будут очень внимательно наблюдать за военными учениями Сербии и НАТО

Тимур Шерзад
12:48 06.04.2023
Пресс-секретарь президента России констатировал беспрецедентное давление, которому подвергается Белград со стороны стран Запада.
В Кремле будут очень внимательно наблюдать за военными учениями Сербии и НАТО
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет очень внимательно наблюдать за совместными военными учениями Сербии и НАТО «Платиновый волк - 2023». 

«Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Мы знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением. Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать», - сказал Песков. 

Ранее сообщалось, что Сербия сделала исключение специально для НАТО в моратории на международные военные учения, который она объявила в феврале прошлого года. 

Это ей не помешала сделать годовщина страшных бомбежек со стороны НАТО, которые разрушили инфраструктуру страны и убили множество мирных жителей. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:46 В стране и мире
Путин утвердил Ярошенко, Бокерию, Карякина и еще 37 членов Общественной палаты РФ
13:05 В стране и мире
Польша и Украина договорились о совместном производстве танковых снарядов
12:24 В стране и мире
Песков заявил, что в Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь
12:21 В стране и мире
В Ингушетии в результате перестрелки с боевиками погибли трое полицейских
11:59 В стране и мире
Видео
Во Львове экскаватором снесли храм УПЦ для возведения собора ПЦУ
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.