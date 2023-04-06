Автоэксперт Моржаретто рассказал, какие б/у запчасти могут пригодиться при ремонте авто по ОСАГО

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Автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил инициативу замглавы Министерства финансов РФ Алексея Моисеева, который, выступая на совещании в Совете Федерации, предложил использовать б/у запчасти для проведения ремонта автомобиля по ОСАГО.

«Я к этой инициативе отношусь с одной стороны положительно, с другой - достаточно осторожно. Положительно, потому что такая практика существует во всем мире. Есть большой бизнес - причем законный - восстановление деталей, разборка автомобилей и установка деталей на б/у автомобили. Это мировая практика, не мы это придумали. Она и у нас существует, но в полулегальном виде, потому что никаких стандартов по этому поводу нет, а они нужны», - сказал он в беседе со «Звездой».

По его словам, это особенно важно в условиях серьезного дефицита и подорожания запчастей.

«Это очень важно и очень нужно, но с соблюдением целого ряда правил. То есть должны быть разработаны стандарты: что можно восстанавливать, что нельзя. Условно говоря, детали тормозной системы - однозначно все б/у-шные на свалку, детали рулевого управления - по большей части тоже только новые, хотя какие-то вещи восстанавливать можно. А дальше должно быть прописано, что можно восстановить и какие при этом должны быть соблюдены условия», - заявил автоэксперт.

Моржаретто отметил одно важное условие - у автовладельца должен быть выбор: либо установка б/у запчастей в короткие сроки, либо более дорогие детали при условии, что доставка изделия займет время. При это он подчеркнул, что «на б\у-шные детали тоже должна быть гарантия, минимум полгода».

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в 2023 году российских водителей без ОСАГО могут начать отслеживать по камерам. Он отметил, что на данный момент основной задачей ВСС является объединение баз данных РСА и ГИБДД, после которого проект сможет вступить в силу.