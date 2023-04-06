Под Иваново ракетчики вывели «Ярсы» для переброски в позиционный район

Кроме того, в учениях принимают участие противодиверсионные машины «Тайфун».

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Крупные учения стартовали в Тейковском ракетном соединении в Ивановской области. Военнослужащие вывели комплексы «Ярс» для переброски в позиционный район.

В нескольких километрах от пусковых установок разведку ведет экипаж противодиверсионной машины «Тайфун», внутри которой масса электроники для ведения радиолокационной и оптической разведки. Они способны обнаружить технику и живую силу противника. В ходе тренировок бойцы вовремя заметили засаду и вступили в бой с условным противником.

Тренировки по отражению атак диверсантов - часть учений при выходе ракетчиков на боевое дежурство. Если не отработан этот обязательный элемент, штаб РВСН и Национальный центр управления обороной не дадут зеленый свет на совершение марша. Но разведчики справились на отлично.

Для развертывания пусковой установки и ее маскировки расчету дан всего час. Но бойцы справляются в два раза быстрее. После получения команды выполнить боевую задачу на проведение пуска им потребуются считаные минуты.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Восток» сообщили об уничтожении американской БМП Bradley корректируемым артиллерийским снарядом «Краснополь».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.