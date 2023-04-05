Путин отдал поручение провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

Последний Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил тоже в РФ - в 2017 году в Сочи.

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Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте 2024 года. Указ о его проведении подписал Владимир Путин.

Президент утвердил первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко председателем оргкомитета фестиваля. В эту структуру вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Кабмин должен в течение трех месяцев определиться с источниками финансирования фестиваля и разработать меры для его подготовки и проведения.

Последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 2017 году в Сочи. Наиболее активно это мероприятие проводилось в разных странах в годы холодной войны. В СССР фестиваль проходил в 1957 и 1985 годах.