В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин сообщил, что мечеть в Косино-Ухтомском не будут строить возле Святого озера

Анна Назайкина
19:01 05.04.2023
Патриарх Кирилл и председатель Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдинов обратились к градоначальнику с просьбой изменить место строительства.
Собянин сообщил, что мечеть в Косино-Ухтомском не будут строить возле Святого озера
© Фото: Sergei Jukov, Russian Look, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском. Будущая мечеть будет находится недалеко от метро «Косино», в пешей доступности от столичной подземки и МЦД.

«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что к нему с просьбой о переносе месторасположения будущей мечети обратились, в частности, Патриарх Кирилл и председатель Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдинов.

«Распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.», - добавил мэр.

Градоначальник обратил внимание на то, что идея строительства возле Святого озера изначально была рассмотрена только в предварительном порядке, а власти города по этому поводу ничего не решали.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:25 В стране и мире
Видео
Лукашенко прилетел в Москву и позавидовал хорошей погоде
18:06 В стране и мире
Блинкен заявил, что Запад сосредоточен на приближении Украины к стандартам НАТО
18:02 В стране и мире
Россия намерена поставить на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта против Татарского
17:50 В стране и мире
Видео
Водовод из Дона в ДНР полностью готов, в ближайшее время вода поступит потребителям
17:42 В стране и мире
Видео
Путин: есть основания полагать, что в подготовке терактов на территории РФ участвуют западные спецслужбы
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.