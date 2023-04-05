Собянин сообщил, что мечеть в Косино-Ухтомском не будут строить возле Святого озера

Патриарх Кирилл и председатель Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдинов обратились к градоначальнику с просьбой изменить место строительства.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском. Будущая мечеть будет находится недалеко от метро «Косино», в пешей доступности от столичной подземки и МЦД.

«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что к нему с просьбой о переносе месторасположения будущей мечети обратились, в частности, Патриарх Кирилл и председатель Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдинов.

«Распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.», - добавил мэр.

Градоначальник обратил внимание на то, что идея строительства возле Святого озера изначально была рассмотрена только в предварительном порядке, а власти города по этому поводу ничего не решали.