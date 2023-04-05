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В Тульской области ветераны СВО проходят реабилитацию в лагере «Перезагрузка»

Алексей Кошкин
18:36 05.04.2023
В Алексине стартовала третья смена «Перезагрузки». В этот раз, как и во время первого и второго лагерей, участники СВО проведут здесь две недели. С бойцами уже работают профессиональные врачи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» в Тульской области организовали лагерь «Перезагрузка». На этой базе готовят паралимпийцев. Сейчас здесь занимаются не только спортсмены, но и принимают героев СВО. Они проходят реабилитацию после тяжелых ранений, готовятся вернуться в войска и даже осваивают спортивные профессии.

Сергей Антонюк, защищая Донбасс, лишился в бою руки и ноги. Накрыло минометным огнем при выполнении задачи в составе штурмовой бригады. Но, получив серьезные ранения, пройдя полное лечение в госпитале Минобороны, потомственный казак, родившийся в Днепропетровске, в свои 52 года бодр, общителен, и даже врачи не всегда за ним успевают.

Как и многие участники реабилитационного лагеря, Сергей защищал Донбасс с 2014 года. И уже сейчас он хочет вернуться обратно к сослуживцам, которые сегодня на передовой.

«Я б хоть сейчас поехал, если бы была возможность», - признался Сергей.

Указом президента России Сергей Антонюк награжден орденом Мужества за проявленный героизм во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. Один из главных подарков от командования и фонда «Большая страна» - ключи от квартиры в Москве. И такая работа Народного фронта по реабилитации ветеранов СВО в этом учебно-тренировочном центре будет продолжена.

Ветераны СВО могут заниматься спортом не только в тренажерном зале и бассейне, но и пробуют себя на равных с членами паралимпийских сборных России. Некоторые уже выступают за команды и национальные сборные следж-хоккея, пауэрлифтинга и фехтования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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