Президент Литвы умолчал о факте вступления в КПСС в предвыборной анкете

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Президент Литвы Гитанас Науседа на выборах в 2019 году скрыл факт того, что в июне 1988 года стал членом КПСС. Подтверждающие факт вступления документы обнародовал журналист Довидас Панцеровас.

«Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов "Саюдиса" (лит. "Движение" - литовская политическая организация, возглавившая процесс выхода Литовской ССР из состава Советского Союза. - Прим. ред.), но документы показывают, что, когда "Саюдис" основывали, он вступил в Коммунистическую партию», - написал журналист в Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Панцеровас отметил, что заявление о приеме в Компартию Науседой было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет он получил 27 июня того же года.

В ответе на запрос издания BNS из офиса президента Литвы сообщается, что Науседа действительно состоял в КПСС, уточнив, что данные об этом находятся в открытом доступе в архиве. В администрации добавили, что вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части анкеты кандидата в президенты, которую заполнять необязательно.

Науседа одержал победу на выборах президента Литвы в 2019 году, набрав 65,86% голосов в первом туре.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.