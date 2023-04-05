Польша передает Украине еще четыре истребителя МиГ-29
Варшава передает Киеву еще четыре советских истребителя МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно четыре МиГ передаются в настоящее время», - сказал Дуда.
В общей сложности Польша передаст украинской стороне 14 МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Польшу со своим первым официальным визитом, где провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Ранее Зеленский посещал Польшу только с короткими рабочими визитами.
Советский и российский истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей.
Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. Более подробную информацию можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.