Польша передает Украине еще четыре истребителя МиГ-29

Ранее польские власти сообщали, что уже передали Украине несколько истребителей МиГ-29.

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Варшава передает Киеву еще четыре советских истребителя МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно четыре МиГ передаются в настоящее время», - сказал Дуда.

В общей сложности Польша передаст украинской стороне 14 МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Польшу со своим первым официальным визитом, где провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Ранее Зеленский посещал Польшу только с короткими рабочими визитами.

Советский и российский истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. Более подробную информацию можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.