Список российских миллиардеров впервые возглавил Андрей Мельниченко

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Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил российский список Forbes. Его состояние за год выросло более чем в два раза - до $25,2 млрд, сообщает издание.

Увеличение состояния Мельниченко в основном произошло из-за подорожания компании «Еврохим», занимающейся производством удобрений. Данный сектор экономики показал существенный рост за прошедший год, уточняет Forbes.

В топ-20 богатейших россиян в этом году также вошли «химики» Вячеслав Кантор (11-е место с состоянием $11,3 млрд) и Андрей Гурьев (15-е место, состояние $9,7 млрд). Кантор является совладельцем группы компаний - производителей минеральных удобрений «Акрон», Гурьеву с семьей принадлежит почти 50% холдинга «ФосАгро». Ранее бизнесмены занимали 27-е и 24-е места в рейтинге соответственно.

Ранее американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск перестал быть богатейшим человеком в мире, уступив первое место президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) французу Бернару Арно и его семье.