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Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве

Анна Назайкина
10:59 04.04.2023
В прошлом месяце из-за проблем с финансированием акции компании обвалились до исторического минимума.
Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве
© Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Аэрокосмическая компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая занимается организацией полетов в космос, подала заявление о банкротстве.

«Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения... сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 в Суд США по делам о банкротстве... с целью продажи бизнеса», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что ранее руководство заявляло, что операции в скором времени будут прекращены и придется уволить почти всех сотрудников. Компания занималась поиском средств в течение нескольких месяцев.

По данным CNBC, сам бизнесмен Брэнсон, состояние которого Forbes оценивает в 3 млрд долларов, больше не хочет вкладывать средства в предприятие. В конце марта из-за проблем с финансированием акции Virgin Orbit обвалились до исторического минимума - на 26%.

Компания занимается коммерческими запусками спутников на околоземную орбиту. Пуск компании в январе 2023 года завершился неудачей, после чего акции обвалились почти на треть.

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