Расчет ЗРК «Бук» рассказал, как сбил экспериментальную «умную» бомбу США

Опытные американские снаряды не приняты на вооружение в самих США, на Украине Пентагон тестирует их возможности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Начальник расчета зенитно-ракетного комплекса, который сбил «умную» бомбу американского производства, рассказал подробности инцидента. Новейший управляемый снаряд, который, как заявлено, должен обходить любые системы ПВО, на деле оказался не таким уж неуязвимым. Расчет получил координаты цели и команду на ее уничтожение. Позже станет известно - нашим военнослужащим впервые удалось уничтожить бомбу GLSDB американского производства, запущенную из системы залпового огня HIMARS.

Это новейший управляемый реактивный снаряд с дальностью полета до 150 километров. Экспериментальные боеприпасы даже в Штатах пока не приняты на вооружение, их поставили Украине совсем недавно - чтобы проверить, смогут ли они обойти российскую ПВО. Расчет «Бука» доказал - даже «умная» бомба мимо них не пролетит.

«Изначально цель была на высоте 15 километров и со скоростью 550, затем произошло отделение реактивного двигателя от самой бомбы и скорость значительно снизилась до 250 м/с. Высота стала 10, он вилял из стороны в сторону. Затем я получили команду на уничтожение этой цели - цель была успешно уничтожена», - рассказал начальник расчета ЗРК 9К37 «Бук» с позывным «Третий».

Сбить «умную» бомбу удалось военнослужащим зенитной ракетной бригады Восточного военного округа. В любую погоду и круглые сутки расчеты «Буков» несут боевое дежурство, прикрывая позиции наших подразделений на Угледарском направлении. В зоне спецоперации только одна эта установка наездила уже более 5 тысяч километров. Сбивали не только снаряды реактивных систем залпового огня, но и беспилотники противника.

«Сбиваем целей мы не мало, эта машина является для них проблемой, потому что мы сбиваем ежедневно - 3-4 цели», - отметил механик-водитель ЗРК 9К37 «Бук» с позывным «Копатыч».

Радиолокационная станция обнаружения и сопровождения выявляет в небе очередную цель, поступает команда на ее уничтожение. Счет идет на секунды. Отработав, «Бук» сразу же покидает позицию, чтобы противник не «накрыл» ответным огнем. Боевое дежурство продолжается - расчеты зенитных ракетных комплексов постоянно «держат» небо и готовы отразить очередную атаку даже самого современного натовского оружия.