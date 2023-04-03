Раненый в бою гвардии сержант Иван Крылов два часа отражал атаки боевиков

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Гвардии сержант Иван Крылов, командир отделения

Гвардии сержант Иван Крылов вместе со своим отделением в составе батальонной тактической группы штурмовал опорный пункт украинских боевиков. В ходе ответного огня со стороны обороняющихся националистов личный состав взвода попал под минометный обстрел, а командир взвода был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя.

Иван Крылов не растерялся и принял командование взводом на себя. Боевики, имея численное превосходство, перешли в контрнаступление. В ходе боя гвардии сержант уничтожил трех националистов и корректировал огонь артиллерии вблизи позиций врага, отражая атаки противника в течение двух часов.

Несмотря на полученное ранение, Иван Крылов продолжал руководить личным составом до прибытия подкрепления, после чего был эвакуирован. Его самоотверженные и грамотные действия позволили выполнить поставленную задачу и выбить боевиков с занимаемых территорий.