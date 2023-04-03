Раненый в бою гвардии сержант Иван Крылов два часа отражал атаки боевиков
Командиру отделения Ивану Крылову пришлось принять командование взводом на себя и руководить личным составом до прихода подкрепления. Рядовой Данир Ямалиев в составе расчета артиллерийской установки уничтожил танк, два минометных расчета и большое количество живой силы врага.
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.