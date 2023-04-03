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Раненый в бою гвардии сержант Иван Крылов два часа отражал атаки боевиков

04:15 03.04.2023
Командиру отделения Ивану Крылову пришлось принять командование взводом на себя и руководить личным составом до прихода подкрепления. Рядовой Данир Ямалиев в составе расчета артиллерийской установки уничтожил танк, два минометных расчета и большое количество живой силы врага.
Раненый в бою гвардии сержант Иван Крылов два часа отражал атаки боевиков
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии сержант Иван Крылов, командир отделения

Гвардии сержант Иван Крылов вместе со своим отделением в составе батальонной тактической группы штурмовал опорный пункт украинских боевиков. В ходе ответного огня со стороны обороняющихся националистов личный состав взвода попал под минометный обстрел, а командир взвода был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя.

Иван Крылов не растерялся и принял командование взводом на себя. Боевики, имея численное превосходство, перешли в контрнаступление. В ходе боя гвардии сержант уничтожил трех националистов и корректировал огонь артиллерии вблизи позиций врага, отражая атаки противника в течение двух часов.

Несмотря на полученное ранение, Иван Крылов продолжал руководить личным составом до прибытия подкрепления, после чего был эвакуирован. Его самоотверженные и грамотные действия позволили выполнить поставленную задачу и выбить боевиков с занимаемых территорий.

© Минобороны России

Рядовой Данир Ямалиев

В составе расчета артиллерийской установки рядовой Данир Ямалиев выполнял задачу по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск на одном из направлений. Украинские боевики атаковали позиции российских военных.

В ходе боя, несмотря на артиллерийский обстрел, расчет Ямалиева прицельной стрельбой уничтожил танк, два минометных расчета и большое количество живой силы. Полученные националистами потери лишили их возможности вести наступление.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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