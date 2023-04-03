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Воробьев пообещал Путину завершить рекультивацию бывших свалок в Подмосковье в 2023-2024 годах

Анна Касаткина
19:09 03.04.2023
Всего в Подмосковье рекультивировали 17 бывших мусорных полигонов, отметил губернатор.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Большую рекультивацию бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске Московской области завершат в 2023-2024 годах. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает «360».

«Последние два (объекта. - Прим.ред.), самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, - мы закончим за 2023-2024 год большую рекультивацию», - сказал он.

По словам губернатора, больше «тревожных» объектов в регионе не останется. Воробьев добавил, что всего по федеральной программе рекультивировали 17 бывших мусорных полигонов, сейчас это экологически чистые территории, которые можно использовать в дальнейшем.

В Московской области сейчас нет ни одного действующего полигона бытовых отходов. Последний из них - ТКО «Лесная» под Серпуховым - закрыли в 2020 году.

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