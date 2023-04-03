Председатель парламента Армении заявил, что в Ереване напали на сына Пашиняна

Ален Симонян назвал данный инцидент «частью серии провокаций» со стороны армянской оппозиции против представителей властей страны и их родственников.

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Неизвестные совершили нападение на Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил председатель Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян.

«Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О других подробностях случившегося глава Нацсобрания Армении не рассказал. По словам политика, инцидент является «частью серии провокаций» со стороны армянской оппозиции в отношении представителей властей страны и их родственников. Симонян считает, что следы этих провокаций «находятся за пределами Армении».

Как отметил председатель армянского парламента, ранее оппозиционеры уже применяли физическое насилие против политиков, которые связаны с властями. С его слов, депутат от партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян в конце прошлого месяца ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам парламента республики Владимира Варданяна. По мнению Симоняна, эта история и избиение в Ереване сына главы правительства Армении Никола Пашиняна являются «звеньями одной цепи».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.