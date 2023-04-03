Экс-президент Косово Тачи отрицает вину в военных преступлениях

Бывшего лидера непризнанной республики обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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Экс-президент Косово Хашим Тачи не признает свою вину во время слушаний в специальном суде в Гааге. Бывшего лидера непризнанной республики обвиняют в военных преступлениях в период войны на Балканах в 1998-1999 годах, в которой погибли более 10 тысяч человек.

По делу также проходят бывшие спикеры парламента Якуп Красничи, Кадри Весели и экс-депутат партии «Самоопределение» Реджеп Селими. Тачи предъявлено в общей сложности 10 пунктов обвинений.

«Я понимаю обвинительное заключение, и я полностью невиновен», - заявил экс-президент (цитата по Reuters).

Тачи был одним из основателей группировки Освободительной армии Косово и одним из ее главных полевых командиров в 1998-1999 годах. В ноябре 2020 года он добровольно подал в отставку с поста президента и предстал перед правоохранительными органами.