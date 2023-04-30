Военные игры США против КНР: к чему может привести продолжение американского доминирования

В настоящее время США разрабатывают сценарии вооруженного конфликта США и Китая из-за Тайваня. По их легенде, в 2027 году правительство Тайваня потребует признания независимости. В ответ Китай, по версии американцев, попытается вернуть остров силовым путем, а США придут на помощь. Итог таких «игр» сильно удивил американцев.

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В самый разгар дипломатического противостояния США и Китая, настоящей политической оплеухой для Вашингтона, стал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Жест весьма показательный, если учесть что звонки от Байдена глава Китая не принимает уже много месяцев.

Зеленский же возможность позвонить лидеру КНР выпрашивал практически с самого начала специальной военной операции. Поговорить с ним лидер Китая пообещал еще во время визита в Пекин главы Франции Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подробностей разговора крайне мало, но главное о чем председатель Си заявил Зеленскому, это что Китай будет настаивать на мирном решении украинского конфликта.

«Как постоянный член Совбеза ООН и ответственная большая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не использовать ситуацию для собственной выгоды. Все, что делает Китай, он делает открыто. Диалог и переговоры - единственный жизнеспособный путь вперед. В ядерных войнах нет победителей», - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Зеленский состоявшийся разговор в уже традиционной для него манере попытался преподнести как свою победу на мировой политической арене. Мол, лидер КНР уговаривал его прекратить огонь и начать переговоры, а он стоял на своем - на полной победе над Россией и возврату к границам 1991 года. При этом разговор с Си Цзиньпином, он назвал важным для будущего Украины.

«У меня состоялся долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Я верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», - написал Зеленский в своем блоге.

Разговор, который Зеленский называет долгим, длился один час. С учетом сложности перевода с китайского на украинский и обратно, говорили, от силы минут 30. И тем не менее, многие СМИ обратили внимание на слова Си Цзиньпина о стратегическом партнерстве Китая и Украины. Но это, отмечают многие эксперты, больше дипломатический термин и специфика китайской дипломатии, чем реальное сотрудничество. К тому же в Пекине вряд ли забыли инцидент, стоивший Китаю 4,5 миллиардов долларов, после национализации Зеленским запорожского предприятия «Мотор Сич». Также вряд ли забыли и об антикитайской позиции Украины по Тайваню.

«Какое стратегическое партнерство Китая и Украины? Так вот, если трезво смотреть на вещи ну смешно просто. Это в первую очередь обращение к мировому общественному мнению. Китай еще раз показывает, что он выступает за мир. Китай играет в длинную всегда. И когда он и выдвинул план из 12 пунктов. И сейчас то, что предложил Си Цзиньпин, это рассчитано на перспективу. Мало ли, как будут развиваться события. Может быть, украинцев через два три месяца прижмут настолько, что им то, что кажется, сейчас черным покажется белым, а китайцы вот сделали такой ход», - заявил руководитель аналитического центра «Русская мечта и китайская мечта» Юрий Тавровский.

В китайской политике, говорят многие эксперты, вообще ничего не происходит на скорую руку. Прежде, чем сделать какой-то шаг или заявление, Пекин просчитывает последствия наперед. И в этом смысле недавнее заявление посла Китая во Франции Лю Шайе вряд ли было случайным. В интервью французскому телевидению на вопрос «Чей Крым?», дипломат ответил, что полуостров всегда был российским. Кроме того, по его словам, суверенный статус отделившихся стран бывшего СССР до сих пор не подтвержден международными договоренностями.

Общеевропейская истерика была мгновенной. Первыми заголосила Прибалтика. Дипломатов Китая вызвали в МИДы Эстонии, Литвы и Латвии. Около 80 депутатов Европарламента потребовали от министра иностранных дел Франции объявить китайского посла персона нон-грата. Спустя несколько часов МИД Китая заявил, что республика уважает суверенитет и независимость всех стран, а интервью посла удалил с сайта ведомства. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что учитывая уровень штабной политической дисциплины в Китае, вряд ли заявления Лю Шайе было простым самовольством.

«Это не первый раз, когда Лю Шайе - видный представитель китайской дипломатии “волков-воинов”, умышленно устраивает международный скандал. Но при этом нельзя забывать - он дипломат, представляющий интересы своего государства, а значит его взгляды - это взгляды китайских властей на ситуацию. Возможно, не всех, скорее - какой-то части, но все равно, это показательный момент», - обратил внимание профессор центра французских исследований современного Китая Жан-Пьер Кабестан.

Но вся эта истерия вокруг заявлений китайского дипломата не идет ни в какое сравнение с уровнем антикитайской пропаганды, которую сейчас раздувают Соединенные Штаты. На минувшей неделе стало известно, что Конгресс и вашингтонский Центр стратегических и международных исследований смоделировали больше двух десятков сценариев вооруженного конфликта США и Китая из-за Тайваня. По американской легенде, в 2027 году правительство Тайваня потребует признания независимости. В ответ Китай, по версии американцев, попытается вернуть остров силовым путем, а США придут на помощь.

На первом этапе США играют сдерживающую роль, но уже совсем скоро втянутся в прямые боестолкновения с китайской армией.

Анализируя предварительные итоги военной игры, американские военные пришли в ужас. Потери в первые же дни боев с обеих сторон исчислялись бы десятками и десятками тысяч. А экономический ущерб для участников конфликта назвали катастрофическим. Серьезным разочарованием для американских конгрессменов стал вывод стратегов о том, что ближайшие союзники США в регионе - Япония и Южная Корея - откажутся принимать участие в конфликте на стороне Соединенных Штатов. И главная причина тому - как раз политика многополярного мира, которую Китай вместе с Россией проводил последние годы. Американское стратегическое исследование в Китае назвали непрофессиональным. В Пекине считают, что США сильно недооценили военную мощь Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а проведение подобных военных игр только усугубляет ситуацию в регионе.

«Так называемая военная игра американской стороны предназначена для поддержки и ободрения сепаратистов, сторонников "независимости Тайваня" и дальнейшего разжигания напряженности в Тайваньском проливе, против чего мы решительно выступаем. Китай хотел бы мирного воссоединения с Тайванем, но сохраняет за собой возможность принять любые необходимые меры», - написало посольство КНР в США.

Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремительно накаляется. На неделе американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Нимитц» вошла в акваторию Южно-Китайского моря. Его палубная авиация в настоящее время выполняет патрульные полеты вблизи китайских границ. Впервые с начала 80-х годов к берегам Южной Кореи США отправляют свою ядерную подлодку чтобы, как было заявлено, сдержать ядерные амбиции Китая. Свою роль в еще большей эскалации напряженности в регионе на неделе сыграл и глава европейской дипломатии Боррель. Он предложил отправить к берегам Китая европейские военные корабли.

«Я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы показать приверженность Европы свободе судоходства в этом крайне важном районе. В то же время Европа должна быть бдительна в отношении провокаций. Китай напрямую не угрожает безопасности ЕС, но представляет собой "многогранный вызов"», - верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Для противодействия Китаю в Министерстве внутренней безопасности США создана оперативная группа специалистов, которая будет использовать в своей работе технологии искусственного интеллекта. Как заявил глава ведомства Алехандро Майоркас, Китай наряду с Россией, представляют для США многостороннюю угрозу. И это лишь подтверждает, что Вашингтон готовится к войне с Китаем по всем фронтам.

Не удивительно, что на таком крайне агрессивном фоне политические отношения между Китаем и США стремительно сходят на нет. В этой связи требование КНР к США вернуть панду, которая там прожила последние 20 лет, для мировой политики стало весьма красноречивым жестом. Это такая китайская дипломатическая фишка, для которой даже придумали специальный термин - «панда-дипломатия».

КНР уже много десятилетий отправляет своих бамбуковых медведей в разные страны в знак искренности, дружелюбия и доброты. В американо-китайских отношениях, эти качества, похоже, себя исчерпали. И хотя официальная причина возвращения животного заключалась в его плохом состоянии здоровья, истинный смысл жеста всем хорошо понятен. У зоопарка в Пекине к приезду панды по прозвищу ЯЯ собралась огромная толпа фанатов и многие увидели до какого состояния в США довели животное.

Конечно, так называемая панда-дипломатия это лишь ритуал, но когда-то журналисты британской Financial Times точно уловили ее суть: «Следуйте за большой пандой: именно она лучше всего выражает направление внешней политики Китая».

Подробнее о том, как жители Китая оценивают отношения между Россией и КНР, как, по их мнению, к пандам относятся в России, о том, как живется в России с 2019 года пандам Жуи и Дин Дин и о том, какова судьба многих других китайских панд, живущих в зоопарках во многих странах странах, - смотрите в репортаже Виталия Акиньшина.