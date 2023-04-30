Легенды в красно-синих цветах: как ЦСКА на протяжении века дарит стране чемпионов и победителей

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В московском парке Сокольники век назад началась история ЦСКА. На базе еще дореволюционного Общества любителей лыжного спорта добровольцы подготовили беговую дорожку, расчистили площадки для метания и прыжков. По современным меркам получился скромный стадион.

И сегодня, спустя сто лет, ЦСКА это одна из самых могучих спортивных организаций мира. Хоккей, футбол, более 70 видов спорта. Олимпийская сборная России на две трети состоит из армейцев. Сегодня попасть в ЦСКА это не только признание высоких спортивных достижений, но и путь к абсолютным вершинам спортивной карьеры.

И вот и одна из них - выше уже не бывает. 2016 год. Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Софья Великая из ЦСКА против Яны Егорян - тоже из «армейцев». Беспрецедентный по накалу страстей поединок в финале Олимпиады. Тренер россиянок, француз Кристиан Бауэр, ушел в раздевалку. Вся планета замерла, наблюдая, как одна из девушек поднимает саблю и делает первый шаг.

Начало поединка, он идет до 15 ударов, складывается для Егорян крайне неудачно. Фаворит, самая опытная фехтовальщица России Софья Великая, с легкостью набирает очки. Удар за ударом Великая рвалась к золотой медали. Под маской эмоций не видно. Но уже через несколько минут всей планете становится ясно - Егорян, несмотря ни на что, сдаваться не собирается. И вот 14 - 14. Следующий удар решит, кто возьмет золото. И побеждает… Яна Егорян.

Егорян рассказывает ,как пришла в фехтование. 11 лет - обычная девочка из очень небогатой семьи. Но уже тогда с очень большими амбициями и стальной, как лезвие сабли, волей.

«Я из такой бедной-бедной семьи. Иногда не на что хлеба было купить. И то, ЦСКА помогал», - вспоминает Егорян.

За всю историю ЦСКА именно фехтование принесло клубу больше всего олимпийских медалей. Другие виды спорта тоже были на высоте. Уже тогда за «армейцами» закрепилось неофициальное прозвище - кони. По одной версии, из-за находившихся рядом конюшен, где содержались лошади буденовской кавалерии, по другой, из-за феноменальной выносливости и взрывной силы. И когда началась Великая Отечественная война эти качества очень пригодились на фронте. Спортсмены в погонах одними из первых встали на защиту Родины.

Из армейцев формировались знаменитые лыжные подразделения, они же шли в воздушный десант. Спортсменов в погонах забрасывали в тыл к врагу, ставили на самые сложные участки фронта. Многие погибли, но те, кто выжил и победил - свое призвание не забыли. Фронтовики и их дети стали первыми поколениями атлетов, которыми гордилась страна.

На аллее спортивной славы ЦСКА бюсты героев - победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Среди них Нина Пономарева, первая советская олимпийская чемпионка - метательница диска. Дальше идут знаменитые хоккеисты, Валерий Харамов, Вячеслав Фетисов и несколько особняком стоит памятник еще одному человеку, Олег Маркович Белаковский -советский спортивный врач. И это единственный человек на аллее спортивной славы, который не является спортсменом. Но свое право находиться здесь он заслужил полностью.

Фотографии отца показывает сын того самого доктора Белаковского. Он тоже врач, только космический, заведующий отделением в институте медико-биологических проблем РАН. Отца звали - вовсе не Олег, а Самуил. Но и на памятнике ошибки нет - Белаковский сам так с детства представлялся. Десантник, ветеран Великой Отечественной войны, капитан медицинской службы, отличный диагност и хирург без колебаний связал свою жизнь со спортивной медициной. Один из первых зарубежных выездов - в Мельбурн, на Олимпиаду. Важнейший матч с болгарами. Защитник Николай Тищенко в борьбе за мяч ломает ключицу. А по правилам того времени менять даже травмированных игроков было запрещено. И Тищенко побежал к врачу Белаковскому.

«Тищенко сказал - "доктор, делай все что хочешь, но я с поля не уйду, я буду играть". Отец, как на фронте , оказал первую помощь и наша команда стала олимпийскими чемпионами», - рассказал Марк.

Самуил, он же Олег, Белаковский наладил в клубе систему медицинского обеспечения, помощи. Профессионал высочайшего класса, очень организованный, очень ответственный - отвечал за все армейские спортивные команды. К тому времени клуб поменял уже несколько названий, но ни одно не приживалось. И по одной из версий именно Белаковский предложил - а пусть будет ЦСКА.

«Так получилось, была команда ЦДКА - Центральный дом Красной армии, потом был Центральный дом советской армии, и решили переименовать команду сделали ее ЦСКМО, это название никому не нравилось, начали искать новое название. В 60-м году такой был руководитель спорткомитета Минобороны, Ревенко, генерал. Отец ему сказал, - есть название, я придумал - ЦСКА. Ревенко доложил министру обороны товарищу Малиновскому, тому понравилось, и назвали команду ЦСКА», - рассказал Марк Белаковский.

На стеллаже очень много наград. В память о хоккейной суперсерии 1972 года - тогда Белаковский был врачом команды. Но фотографий почти нет.

«Он в семье практически не был. У меня есть его фотографии отдельно, у меня есть свои фотографии отдельно. А вот так чтобы всей семьей, мы почти редко встречались», - признался Марк.

И так почти каждый член клуба - неважно кто - искренне болеет за свое дело. Очень часто в ущерб семье. Но именно так - большими жертвами, напряжением сил, ковались все значимые победы советского и российского спорта. Скауты известных команд буквально охотились за нашими атлетами. Защитник футбольного ЦСКА Владимир Пономарев рассказывает - во время чемпионата мира в Лондоне 1966 года его попытались переманить в элиту английского футбола

«Ко мне приходит два-три человека, один хорош говорит по-русски. Говорит, мы наблюдали вашу игру, вы нам хорошо подходите. Мы из "Манчестер Юнайтед", хотим, чтобы вы были у нас в команде. Я говорю ,каким образом? Вы попросите политубежище. Я говорю, у меня отец работает в комитете госбезопасности. Они сразу глаза вытаращили, извините-простите и ушли. Они мне предлагали 800 тысяч фунтов стерлингов в год», - рассказал Пономарев.

Особая гордость ЦСКА - хоккей. Нас до сих пор называют «красной машиной» - как за безупречную технику игры, так и за неудержимую мощь, которая буквально сметала все на своем пути. Под сводами армейской арены на Ленинградском проспекте висят десятки именных свитеров игроков - легенд разных поколений. А четыре номера вообще в ЦСКА занимать больше нельзя - 17 навсегда остался за Валерием Харламовым, 20 за Владиславом Третьяком, 24 за Сергеем Марковым, а 2 - за Вячеславом Фетисовым.

«Мы привлекали внимание, особенно в Канаде, играли против НХЛ. Побеждали в 70% на их катках, с их судьями и зрителями. Имели преимущество по совокупности игр. Пресса была сильная, по английский не понимали, но картинки видели. Внимание было к нам всегда», - вспоминает Фетисов.

Алексей Немов - четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, по праву может называться великим спортсменом. Но даже слава таких людей не портит. Простой, прямой и честный. Все эти качества мир увидел в 2000 году, когда Немов приехал на свою пятую Олимпиаду в Афинах. Практически безупречно выполнил сложнейшую программу на перекладине. Это была стопроцентная золотая медаль, но судьи занизили оценки. Лишили нашего спортсмена шанса не только на золото, но и вообще места на пьедестале. Возмущенные зрители со всего мира вскочили со своих мест.

Судьи в панике пересчитали баллы Немова, но как только новые цифры загорелись на табло, люди поняли, что российского спортсмена обманули второй раз. Очки распределили ровно таким образом, чтобы Немов точно не попал в первую тройку. Зрители начали спускаться с трибун к судьям. Но тут на помост снова выходит наш гимнаст. И люди вернулись на свои места, и позволили Олимпиаде продолжится. Алексей Немов все равно лишился медали. Но, кажется, приобрел много больше.

«Все награды, которые я получаю в своей жизни, они для меня важны. Все абсолютно. Вплоть до восьмого места, вплоть до десятого. Потому что они заработаны. И я думаю что мы достойно вышли из ситуации, так что и должен быть поступить каждый наш спортсмен в таких случаях, поэтому из любой трудной ситуации всегда должен быть достойный выход. Не то чтобы, не потому что мне так повезло, потому что мне так кажется, когда такая ситуация случилась, это реакция была, что было у меня в душе - армейский дух», - рассказал Немов.

Еще один серьезный вопрос - что, если на Олимпиаду-2024 в Париже мы все же не попадем? Для сотен молодых спортсменов, которые в буквальном смысле всю свою жизнь готовились к этим соревнованиям, это страшный удар.

«Безусловно, жалко ребят. Но так сложилось, что сегодня лучше вообще не выступать, чем выступать. При тех условиях, которые нам якобы дали такую возможность. Поэтому ничего. Я думаю, что та работа, которая была проведена, она даром не пройдет», - рассказал Немов.

И эти слова подтверждает история ЦСКА. За свою историю клуб подготовил 15,5 тысяч победителей первенств России и Советского союза. Армейцы могут похвастаться почти двумя тысячами чемпионов мира, а победителей олимпиад в ЦСКА более четырехсот.

В театре Российской армии большой концерт. Перед его началом на сцену выходит министр обороны. Сергей Шойгу передает поздравления спортсменам от Владимира Путина. И говорит о феномене ЦСКА - по другому уже и не назовешь.

«Представить себе, что в далеком 1923 году, когда в стране разруха, когда в стране город, когда в стране не ходят поезда и паровозы, когда не хватает хлеба и еды, когда сумасшедшая беспризорность, создается ЦСКА. Все-таки я всегда удивлялся мудрости наших предков, наших ветеранов. Ветеранов спорта, ветеранов армии ,которые тогда и потом все последующие времена создавали, я бы сказал созидали. Это замечательный клуб... Сегодняшнее столетие говорит о многом. Я не знаю в мире такого клуба, который имел такую историю, как Центральный спортивный клуб армии. Ни в стране, в мире нет такого клуба!», - заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства награждает ЦСКА орденом Александра Невского. И пока военнослужащий роты почетного караула демонстрирует знамя собравшимся, можно разглядеть еще один знак отличия - орден Ленина, ЦСКА получил его 50 лет назад. Эти слова, эти награды - не только для тех, кто сегодня в зале. Многие из тех, чью память увековечили на Аллее славы клуба армии, после завершения спортивной карьеры стали тренерами и воспитали следующих чемпионов. И в самом конце ряда бюстов есть несколько постаментов. Пока пустых. ЦСКА ждет новых героев и еще одно поколение победителей. Которое, несмотря ни на что - обязательно будет.