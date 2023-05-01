В стране и мире Для разрешения учиненных Западом конфликтов: как прошла встреча ШОС в Индии Константин Коковешников Марина Крижановская Во время пребывания в Нью-Дели и участия в конференции у министра оьороны РФ Сергея Шойгу состоялись личные встречи с коллегами из Китая - министром Ли Шанфу и Индии - Раджнатхом Сингхом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На долю стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), приходится половина населения Земли и четверть мирового ВВП. Но главное, как говорят в руководстве ШОС, там всегда готовы подставить плечо, а не подножку. Вообще ШОС - это такой пример взаимных уступок между странами. То есть с одной стороны свое название ШОС получила в честь одного из городов в Китае, где в 2001 году была подписана декларация о ее создании. С другой стороны, очередность председательства в этой организации определяется в соответствии именно с русским алфавитом. И это видно, в том числе, и по расположению флагов: «И» - Индия, «К» - Казахстан, Китай и Киргизия. Далее Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В условиях глобальной разбалансировки международных отношений все большее значение приобретают региональные центры силы, независимые игроки многополярного мира. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в самом начале своего выступления. «Как было отмечено, сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. На независимые государства оказывается беспрецедентное давление, используются неприкрытый шантаж, угрозы, "цветные революции" и государственные перевороты. Все это уже давно стало визитной карточкой Запада», - заявил Шойгу во время заседания. Выход США вначале из договора по ПРО, затем по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и, наконец, открытому небу (ДОН) ознаменовал собой слом архитектуры международной безопасности. Однако именно Россия, напоминает Сергей Шойгу, в 2021 году инициировала диалог с Западом по стратегической стабильности. Но ее предложения были отвергнуты. Это в Москве было расценено как отказ от равноправного партнерства. Замысел Вашингтона, как отмечает министр, во втягивании других стран в военное противостояние с Китаем и Россией. «Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире. Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос"», - отметил Шойгу. Сегодня для противостояния с Россией, продолжает Шойгу, используется военный потенциал практически всего блока НАТО. Запад заблаговременно начал подготовку. И на это, по словам министра, указывают как масштабы поставок на Украину западного оружия, так и объем введенных против России санкций. «Мы не раз подчеркивали, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры Наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом. Передаваемое вооружение попадает на черный рынок и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана», - подчеркнул министр обороны РФ. © ТРК "Звезда" Сергей Шойгу заявил, что в ходе продвижения российских войск открывается все больше фактов вовлеченности Запада в конфликт. Это касается и деятельности на Украине американских биолабораторий. «На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия. При этом частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны», - сообщил глава МО РФ. Переговоры такого уровня - дело сложное и долгое. И потому часть программы встречи министров - это перерыв на чай. А то, что со стороны выглядит как суп - и есть знаменитый индийский чай масала. Интригой всего мероприятия была возможность личной встречи Сергея Шойгу с его китайским коллегой. Ли Шанфу лишь на прошлой неделе был в России с официальным визитом. И вот теперь в Индии они смогли еще раз пообщаться за чашкой чая. Их встреча с глазу на глаз продолжалась около получаса. Главы оборонных ведомств смогли еще раз обсудить самые важные вопросы. Кроме этого министр обороны КНР пригласил Шойгу с ответным визитом в Китай. Глава МО РФ ответил, что с удовольствием приедет. Отдельно у Сергея Шойгу состоялись переговоры с министром обороны Индии. Как и на встрече с китайским министром в Москве, Сергей Шойгу обратился к коллеге с традиционным национальным приветствием. В этот раз на санскрите. «Намасте! Искренне рад встрече с Вами. Я всегда с удовольствием приезжаю в гости к своим индийским друзьям», - приветствовал Шойгу министра Раджнатха Сингха. По словам Шойгу, отношения стратегического партнерства между Россией и Индией вносят большой вклад в укрепление безопасности в Азии и в мире в целом. Интенсивность и глубина двусторонних контактов свидетельствует о беспрецедентном уровне доверия. «Оборонная сфера является одним из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества. Несмотря на все сложности текущей международной политической ситуации, ни один из совместных проектов в этой сфере свернут не был. Как бы не менялась международная обстановка курс на углубление российско-индийского сотрудничества остается неизменным, нацеленным на продолжение плодотворной совместной работы», - заявил он. Встреча в Индии в столь непростое для всего мира время - это очевидный сигнал Западу. Количество стран, готовых открыто противостоять однополярной модели Вашингтона лишь растет. На минувших неделях свою позицию обозначил Пекин, и вот теперь Нью-Дели. В отличие от западных альянсов, наше сотрудничество носит справедливый партнерский характер. И развивать его как никогда важно. Все ради скорейшего разрешения навязанных Западом конфликтов. Подробнее о том, что заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев относительно продолжительности кризиса в глобальном масштабе, о том, готова ли Великобритания нести ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном и что ответил им МИД, а также какое предупреждение получил президент Украины Владимир Зеленский от Вашингтона, напоминающее послание афганским властям, - смотрите в репортаже Константина Коковешникова. Экспертное мнение и аналитика