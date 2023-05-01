Для разрешения учиненных Западом конфликтов: как прошла встреча ШОС в Индии
На долю стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), приходится половина населения Земли и четверть мирового ВВП. Но главное, как говорят в руководстве ШОС, там всегда готовы подставить плечо, а не подножку.
Вообще ШОС - это такой пример взаимных уступок между странами. То есть с одной стороны свое название ШОС получила в честь одного из городов в Китае, где в 2001 году была подписана декларация о ее создании. С другой стороны, очередность председательства в этой организации определяется в соответствии именно с русским алфавитом. И это видно, в том числе, и по расположению флагов: «И» - Индия, «К» - Казахстан, Китай и Киргизия. Далее Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
В условиях глобальной разбалансировки международных отношений все большее значение приобретают региональные центры силы, независимые игроки многополярного мира. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в самом начале своего выступления.
«Как было отмечено, сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. На независимые государства оказывается беспрецедентное давление, используются неприкрытый шантаж, угрозы, "цветные революции" и государственные перевороты. Все это уже давно стало визитной карточкой Запада», - заявил Шойгу во время заседания.
Выход США вначале из договора по ПРО, затем по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и, наконец, открытому небу (ДОН) ознаменовал собой слом архитектуры международной безопасности. Однако именно Россия, напоминает Сергей Шойгу, в 2021 году инициировала диалог с Западом по стратегической стабильности. Но ее предложения были отвергнуты. Это в Москве было расценено как отказ от равноправного партнерства. Замысел Вашингтона, как отмечает министр, во втягивании других стран в военное противостояние с Китаем и Россией.
«Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире. Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос"», - отметил Шойгу.
Сегодня для противостояния с Россией, продолжает Шойгу, используется военный потенциал практически всего блока НАТО. Запад заблаговременно начал подготовку. И на это, по словам министра, указывают как масштабы поставок на Украину западного оружия, так и объем введенных против России санкций.
«Мы не раз подчеркивали, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры Наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом. Передаваемое вооружение попадает на черный рынок и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана», - подчеркнул министр обороны РФ.