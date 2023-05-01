Пора расправить крылья: на что способны современные отечественные беспилотники

Беспилотники, как и самолетостроение, это и материалы, и конструкторские решения, и двигателестроение, и цифровые технологии, и талантливые люди, готовые взять на себя ответственность за движение страны вперед.

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Выставка производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево», на которую приехал президент Владимир Путин была небольшой по объему, но огромной по значимости и потенциалу представленных там образцов, готовых к серийному производству на самом большом в стране авиационном предприятии полного цикла – от двигателей и материалов, до микросхем и программного обеспечения.

«Вы помните, когда постоянно были разговоры, что из Москвы промышленность уезжает, заводы уезжают, закрывается. Деиндустриализация. Вот сегодня то, что происходит, это новая индустриализация Москвы. С 2018 года объем промышленного производства вырос почти в половину», - сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.

В гражданском кластере представлены беспилотники-наблюдатели, доставщики грузов, разведчики погоды. Они умеют часами висеть в воздухе, обнаруживать лесные пожары и прорывы трубопроводов, искать заблудившихся туристов и даже оказывать помощь терпящим бедствие на воде.

В первую очередь президенту показывали именно гражданские беспилотники. Производство многих уже запущено в ограниченную серию. Они получили все возможные лицензии и разрешения и сейчас, в экспериментальном порядке, работают на Крайнем Севере, в Ханты-Мансийском округе, помогают нефтяникам, газовикам и энергетикам. Например, беспилотник вертолетного типа SH-750 может поднять достаточно серьезный груз - весом до 300 килограммов и без участия оператора, по заранее проложенному маршруту, доставить его в нужную точку, а затем самостоятельно вернуться на базу. Весь его полет отслеживается в автоматическом режиме.

«Отрасль не только очень важная - она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений. И конечно, что очень важно - это направление использования беспилотных летательных аппаратов, оно просто необозримое: практически, наверное, нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять летательные аппараты беспилотные», - заявил Путин.

На самом деле, беспилотная авиация это своеобразная «матрешка». Она слой за слоем тянет за собой и материаловедение, и микроэлектронику, и создание быстродействующего софта - защищенных компьютерных программ, позволяющих беспилотникам работать, как в полностью автоматическом режиме, так и под управлением оператора без боязни быть перехваченным. Причем не заимствованных компьютерных программ, а собственных, на собственной элементной базе. Как сказал президент, финансирование полного цикла производства беспилотных авиационных систем даст мощный импульс для развития целого ряда других отраслей.

«Сейчас мы только с коллегами смотрели, я видел нарисованную цифру: на ближайшее время объем 500 миллиардов (рублей - Прим. ред.) - но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка: скорее всего, если мы все вместе - и государство тоже - будем работать активно, то это будет триллион рублей», - заявил Путин.

Еще один важный момент - у гражданских беспилотников, спроектированных, разработанных и собранных в России, имеется колоссальный экспортный потенциал. Полмира летает на наших вертолетах и самолетах, признавая их аэродинамику идеальной. Та же аэродинамика и компоновочные схемы используется нашими конструкторами и при создании беспилотников. Например, Китай, который в основной массе своей сегодня поставляет нам бытовые беспилотники-квадрокоптеры, практически всю свою военную авиацию, создавал на базе русских конструкторских решений.

«Мы недавно с коллегой из Китая встречались, говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в высокотехнологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией, помогать и технологически, и развитию рынка… Уверен, что и коллеги в наших дружественных странах это поддержат. Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней, и поэтому уверен, что это будет даже попроще, чем продвижение свинины на китайский рынок», - заявил Путин.

Кроме того, во время совещания с руководителями отраслей Владимир Путин поручил убрать все бюрократические препоны, которые до этого мешали участвовать в разработке беспилотников небольшим, но весьма перспективным российским фирмам, предложившим рынку очень серьезные стартапы.

«Это как раз та сфера, где мы можем и должны не просто импортозамещать что-то, а идти на шаг впереди наших конкурентов. Нужно помочь технологическим компаниям, стартапам, малым и средним компаниям в прямом и переносном смысле этого слова "расправить крылья", чтобы у нас были свои национальные чемпионы - лидеры отрасли как на отечественном, так и на глобальном рынке, и чтобы наши, российские беспилотники широко применялись и покоряли небо в самом широком смысле этого слова», - заявил Путин.

Визит президента в индустриальный парк «Руднево» можно было условно поделить на две части - знакомство с гражданскими беспилотными системами и - в специальной, закрытой зоне - демонстрация военной беспилотной техники, тоже готовой встать на конвейер - сегодня военные беспилотники едва ли не самое главное, что необходимо нашим войскам, работающим в зоне специальной военной операции.

По сути, военные беспилотники это те же гражданские машины, но с принципиально иными задачами и принципиально иным программным обеспечением. В основном, они работают в связке с оператором. Для военной машины необходима передача видеосигнала онлайнДальше оператор дает команду на уничтожение цели. Для военных беспилотников чрезвычайно важно умение работать в практически любых погодных условиях. А это требует от системы уже других аэродинамических характеристик. Но главное - военный беспилотник должен быть максимально незаметен, как в оптическом диапазоне, так и в электронном.

Главная задача разработчиков военных беспилотников - создание радиопрозрачных материалов, мощных двигателей, позволяющих увеличить продолжительность полета и защищенного программного обеспечения. Специальная военная операция уже доказала правильность многих решений, которые сегодня применяются в производстве военных беспилотных систем. Нашим программистам удалось решить проблему хакерских атак и преодоления электромагнитных полей, которые создаются противником на поле боя - при потере или перехвате сигнала управления, программы заложенные в мозг наших беспилотников восстанавливают его за три-пять секунд, на порядок быстрее, чем все беспилотники, стоящие на вооружении противника. И это дает преимущество при ведении боевых действий - разведке, наведении на цели и их поражении.

Еще одна точка приложения сил конструкторов и специалистов по военным беспилотным авиационным системам - двигатели. Они должны быть компактными, мощными и чрезвычайно надежными. Есть и интересные, неожиданные решения, которые предложили наши конструкторы. Например, двигатель и запас топлива на ударных беспилотниках, таких, как «Герань», снаряженных взрывчаткой – это дополнительные поражающие элементы и производство таких моторов тоже должно быть поставлено на поток.

Беспилотники сегодня кардинальным образом изменили тактику ведения военных действий. Если раньше, для того, чтобы определить местоположение и огневые точки врага разведчикам необходимо было скрытно подойти фактически к линии соприкосновения с противником, то сегодня эту функцию взяли на себя именно беспилотники. Если раньше мы гордились летчиками, которые сбивали своего врага, идя на таран, то сегодня операторы беспилотников, обнаружив над полем боя вражеского разведчика посылают эти маленькие «вертолетики» уничтожать противника таранным ударом. Но самое главное, поднимаясь в небо они сохраняют десятки, а то и сотни человеческих жизней на земле.

«Они очень здорово меняют ход войны. Во первых, они повышают точность артиллерийского огня, они повышают точность авиационных ударов. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, прерывают связь противника со спутниками системами, их разведывательные операции и так далее», - рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Военные разработки и жесткие требования, которые армия ставит и перед конструкторами, и перед производителями военных беспилотников, постепенно становятся обязательными и для тех, кто создает гражданскую технику. Военные технологии, оправдавшие себя в реальных боях, постепенно перетекают в гражданскую сферу и наоборот. Сегодня беспилотники обеспечивают нашей стране достижение стратегических целей - от обороны страны до освоения Арктики и развития Крайнего Севера.

Беспилотники, как и самолетостроение, это и материалы, и конструкторские решения, и двигателестроение, и цифровые технологии, и талантливые люди, готовые взять на себя ответственность за движение страны вперед. Но самое главное, все это вместе взятое это реальная независимость от недружественных государств, которые сегодня пытаются лишить нашу страну суверенитета.