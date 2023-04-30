Генерал-полковник Кузьменков назначен на должность замминистра обороны

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Генерал-полковник Алексей Кузьменков был назначен на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

После окончания в 1992 Вольского высшего военного училища тыла генерал-полковник Кузьменков проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2014 году он возглавил Штаб МТО. В 2018 году он стал заместителем командующего войсками Южного военного округа по МТО.

С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов