ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ на ж/д станции в районе Краматорска

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В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами украинских боевиков на железнодорожной станции в районе Краматорска в Донецкой народной республике.

По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ударом уничтожено до двухсот тонн боеприпасов националистов.

Также в Минобороны сообщают, что в районе Белогоровки в Луганской народной республики поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов