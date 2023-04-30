ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ на ж/д станции в районе Краматорска
Ударом российской стороны ликвидировано до двухсот тонн боеприпасов националистов.
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В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами украинских боевиков на железнодорожной станции в районе Краматорска в Донецкой народной республике.
По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ударом уничтожено до двухсот тонн боеприпасов националистов.
Также в Минобороны сообщают, что в районе Белогоровки в Луганской народной республики поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков.
Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов