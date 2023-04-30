Актер Масленников-Войтов поделился эмоциями от старта автопробега к годовщине Великой Победы
Олег Масленников-Войтов считает себя ребенком Советского союза.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Актер Олег Масленников-Войтов поделился в беседе со «Звездой» эмоциями от старта автопробега, приуроченного к празднованию 78-й годовщины Великой Победы.
«Я - дите Советского союза, и для меня это всегда очень волнительно, особенно когда нам рассказывали, что Красное знамя - это частичка крови каждого, участвовавшего в этой Великой Отечественной войне и в этой Великой Победе», - сказал Масленников-Войтов.
Во время церемонии старта на площади перед Музеем Победы участники взяли частичку огня.