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Актер Масленников-Войтов поделился эмоциями от старта автопробега к годовщине Великой Победы

Игнат Далакян
12:32 30.04.2023
Олег Масленников-Войтов считает себя ребенком Советского союза.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Актер Олег Масленников-Войтов поделился в беседе со «Звездой» эмоциями от старта автопробега, приуроченного к празднованию 78-й годовщины Великой Победы.

«Я - дите Советского союза, и для меня это всегда очень волнительно, особенно когда нам рассказывали, что Красное знамя - это частичка крови каждого, участвовавшего в этой Великой Отечественной войне и в этой Великой Победе», - сказал Масленников-Войтов.

Во время церемонии старта на площади перед Музеем Победы участники взяли частичку огня.

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