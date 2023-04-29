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Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте

Игнат Далакян
09:45 29.04.2023
Губернатор города сообщил, что для гражданских объектов угроз нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Севастополе загорелся резервуар с топливом. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия пострадавших нет.

«Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает», - написал глава города.

Согласно его словам, ликвидацией пожара занимаются 18 пожарных расчетов, 60 пожарных, а также ожидается прибытие пожарного поезда.

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