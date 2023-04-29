В стране и мире Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте Игнат Далакян Губернатор города сообщил, что для гражданских объектов угроз нет. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Севастополе загорелся резервуар с топливом. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия пострадавших нет. «Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает», - написал глава города. Согласно его словам, ликвидацией пожара занимаются 18 пожарных расчетов, 60 пожарных, а также ожидается прибытие пожарного поезда. Экспертное мнение и аналитика