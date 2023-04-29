В Минобрнауки заявили, что фиджитал-спорт станет новым этапом в случае активного использования ИИ

Отмечено, чо в этом спорте могут быть задействованы разные специалисты: разработчики, программисты, инженеры, а также математики, физики, химики.

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В России состоялся первый фиджитал-урок, посвященный инновационному спортивному событию государства и всего мира - мультиспортивному турниру «Игры Будущего».

Во время него приглашенные гости и эксперты обсудили, как развивался он, какие дисциплины включает и в каком направлении движется самый прогрессивный вид спорта.

Также существует такое направление, как фиджитал-образование, которое включает не только дисциплины фиджитал-спорта, заявленные в турнире. По мнению заместителя министра науки и высшего образования Дарьи Кирьяновой, данный спорт станет выходом на новый этап развития в случае активного использования искусственного интеллекта.

«Мы создаем большое профсообщество, которое не только про игры, не только про разработку, не только про программистов, но и про инженеров. Потому что битва роботов или дроны - это сложные технические устройства. Понятно, что нужна инженерия, причем другого уровня: это и математики, и физики, и химики. Тут много всего. Плюс люди, которые работают с пабликом. Это крутое большое сообщество. Надеюсь, что мы туда затянем молодежь, и это наше будущее», - заявила замминистра Кирьянова.

Немногим ранее фигурист Илья Авербух назвал «Игры будущего» движением в правильном направлении. Он выразил уверенность, что в этом «Россия, как всегда, флагман, и у нас все пройдет на высочайшем уровне».