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«В мире нет такого клуба»: о чем говорил Шойгу на праздновании 100-летия ЦСКА

Алексей Курильченко
Дария Сенникова
18:45 29.04.2023
Министр обороны РФ в своей речи выразил благодарность ветеранам ЦСКА, которым удалось сохранить клуб даже в самые тяжелые времена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Театре Российской армии в Москве руководство Минобороны, выдающиеся российские спортсмены и общественные деятели собрались, чтобы поздравить с вековым юбилеем Центральный спортивный клуб армии. Его история - это многочисленные мировые рекорды и настоящие подвиги.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в мероприятии и поздравил армейцев от себя лично и от президента России Владимира Путина. Глава оборонного ведомства вручил клубу орден Александра Невского.

«Сегодняшнее столетие говорит о многом. Я не знаю в мире такого клуба, который имел такую историю, как Центральный спортивный клуб армии. Не в стране, в мире нет такого клуба! Я не знаю ни одного клуба, который имел такое количество олимпийских наград, наград чемпионов мира. Хотя, есть такой клуб - это Центральный спортивный клуб армии», - заявил Шойгу.

Министр вспомнил заслуги героев клуба, людей, которые строили его славную историю. Одного из героев ЦСКА - хоккеиста Вячеслава Фетисова - Шойгу поздравил с прошедшим 65-летием.

«Это те люди, которые делали историю нашей страны, историю не просто ЦСКА, а действительно историю нашего спорта... Я всегда удивлялся и удивляюсь мудрости наших предков, наших ветеранов спорта, ветеранов армии, которые тогда создавали - я бы сказал созидали - этот замечательный клуб», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что спортивные объекты и людей ЦСКА можно найти в каждом уголке России. Шойгу выразил благодарность предкам и ветеранам клуба за то, что они смогли сохранить ЦСКА в тяжелые 90-е.

«Поздравляя всех нас со столетием, я бы хотел пожелать всем нам новых побед, новых свершений во благо нашего Отечества. С праздником вас!», - сказал Шойгу.

На торжественной церемонии будут награждены действующие спортсмены и ветераны клуба премией «Армеец года». После состоится праздничный концерт с участием российских звезд.

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