Акинфеев рассказал о первом завоеванном ЦСКА европейском клубном трофее

Армейский клуб первым в России завоевал все известные футбольные награды.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Капитан футбольной команды ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о первом европейском трофее, который добыли армейцы. За свои историю клубу уже удалось собрать все известные футбольные награды. Армейцы являются семикратными чемпионами СССР, обладателями Кубка СССР, шестикратными чемпионами России, обладателями шести кубков и одного суперкубка России.

«Кубок УЕФА-2005 никуда не уходил, это первый европейский клубный трофей, который завоевала российсикая команда», - рассказал футболист в документальном сериале «ЦСКА. Спортивный щит Родины».

Смотрите документальный сериал «ЦСКА. Спортивный щит Родины» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Данный фильм посвящен столетию армейского клуба. Знаменитые «армейцы» расскажут уникальные секреты армейской спортивной школы, а ветераны клуба поделятся воспоминаниями о самых запоминающихся победах.