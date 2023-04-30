Священник помог бойцам рембата вернуть к жизни обстрелянный грузовик

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Во время ремонта грузовика, поврежденного осколками ракеты HIMARS в зоне специальной военной операции, в расположение рембатальона в Крыму приехал православный священник из Краснодарского края. Во время съемки программы «Военная приемка» батюшка поговорил с военнослужащими, благословил их на ратный подвиг.

Военнослужащие также попросили освятить поврежденную машину. Молитва и усердная работа рембатовцев помогла - «благословленная колесница» завелась с первой попытки.

Смотрите программу «Военная приемка. Рембат» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась на полуостров Крым, где прямо в чистом поле развернут ремонтный батальон. Вы увидите, что делают с трофеями, добытыми в СВО, как ставят на ход машины, обстрелянные HIMARS и каким образом спасают бронетехнику, подорвавшуюся на минах.