Командир рембата «Гранит» показал уникальный гибрид БМП и БТР

Российские военнослужащие модифицировали трофейную машину, установив на нее бронеколпак от БТР-82.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие рембата в Крыму в полевых условиях построили уникальную машину - БМП с бронеколпаком от БТР-82. Об этом рассказал «Военной приемке» командир ремонтного батальона с позывным «Гранит».

«Данный образец - это БМП-1, пытаемся немножко его модернизировать. Планируем, что через три-пять дней данный образец будет готов непосредственно к боевому применению», - рассказал комбат.

Еще один важный факт - БМП является трофейным, добытым в зоне спецоперации.

Смотрите программу «Военная приемка. Рембат» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась на полуостров Крым, где прямо в чистом поле развернут ремонтный батальон. Вы увидите, что делают с трофеями, добытыми в СВО, как ставят на ход машины, обстрелянные HIMARS и каким образом спасают бронетехнику, подорвавшуюся на минах.