Командир ремвзвода в Крыму показал, как выглядят повреждения машины от HIMARS

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командир взвода по ремонту военной техники в Крыму показал «Военной приемке» как выглядит техника, пораженная ракетой HIMARS в зоне специальной военной операции. В распоряжение рембата поступил грузовик КамАЗ, покрытый дырами от осколков. В момент поражения в кабине никого не было. Задача рембата - починить грузовик и вернуть его в зону СВО.

«Произошло попадание осколочной ракеты, поэтому повреждены как кузов, так и кабина. Скорее всего, ракета зарубежного производства, HIMARS. Это видно по характерным попаданиям - большие осколочные ракеты имеют характерные, "порванные" отверстия, а здесь - шарикообразные», - рассказал командир взвода по ремонту военной техники Андрей с позывным Ержан.

Судя по всему, Украина применила ракету с новой «начинкой» - стеклянными шариками. Они легче стальных, в ракету можно уместить больше, что увеличивает поражающие свойства. У пораженного КамАЗа не менее тысячи отверстий от американской ракеты.

Смотрите программу «Военная приемка. Рембат» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась на полуостров Крым, где прямо в чистом поле развернут ремонтный батальон. Вы увидите, что делают с трофеями, добытыми в СВО, как ставят на ход машины, обстрелянные HIMARS и каким образом спасают бронетехнику, подорвавшуюся на минах.