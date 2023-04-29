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ВС РФ нанесли групповой удар по месту нахождения командования группировки противника «Херсон»

14:25 29.04.2023
В российском оборонном ведомстве сообщили о достижении целей группового удара.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вечером 28 апреля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск украинских боевиков «Херсон». Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности морского базирования. Цель удара была достигнута. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Всего на Херсонском направлении были уничтожены до 20 украинских националистов, два автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее сообщалось об ударе по пункту временной дислокации боевиков националистического батальона «Азов»* в районе Новониколаевки. Кроме того, на Купянском направлении уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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