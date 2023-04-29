Замминистра обороны Иванов поздравил выпускников Военно-медицинской академии имени Кирова

Иванов также поздравил профессорско-преподавательский состав, вложивший душу и знания в обучение и воспитание нового поколения военных врачей.

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В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск офицеров. Клятву врачей они дали на историческом плацу. В этом году среди выпускников 8 золотых медалистов, 44 стали обладателями красных дипломов. Молодые лейтенанты, создавшие за время обучения семьи, получили также документы на жилье. Офицеров поздравил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

«Сегодня в период проведения СВО ваши как никогда ваши знания и опыт востребованы в России. В этот торжественный день поздравляю ваши семьи, ваших родных и близких, которые разделяют сегодня вашу радость», - сказал замминистра обороны России.

Тимур Иванов также поздравил профессорско-преподавательский состав, кто вкладывал душу и знания в обучении и воспитании нового поколения военных врачей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов