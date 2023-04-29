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Замминистра обороны Панков перечислил успехи РФ в составе Совета военного спорта

Алексей Курильченко
17:14 29.04.2023
В составе CISM Россия возглавила технический комитет организации и одержала победу в пяти военных играх.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель министра обороны России Николай Панков в документальном сериале «ЦСКА. Спортивный щит Родины» рассказал об успехах России в составе Международного совета военного спорта (CISM). К этой организации Россия присоединилась в 1991 году. С тех пор Россия успешно участвует в соревнованиях организации.

«За этот период прошли семь летних международных военных игр. Мы приняли участие в шести, в пяти были победителями. Мы в последние годы вошли в состав совета директоров CISM - это несомненная удача. Мы возглавляем технический комитет. Ну и самое главное - мы проводим чемпионаты мира в рамках CISM в это санкционное, тяжелое время. Очень важно отметить, что на этих играх всегда звучит гимн Российской Федерации и в честь победителей поднимается наш государственный флаг», - рассказал Панков.

Смотрите документальный сериал «ЦСКА. Спортивный щит Родины» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Данный фильм посвящен столетию армейского клуба. Знаменитые «армейцы» расскажут уникальные секреты армейской спортивной школы, а ветераны клуба поделятся воспоминаниями о самых запоминающихся победах.

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