Замминистра обороны Панков назвал тренерскую школу секретом успеха ЦСКА

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Заместитель министра обороны России, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков заявил, что феноменальные успехи армейского клуба являются заслугой тренерского состава. По его словам, спортсменов клуба готовили легендарные личности, навсегда записавшие свое имя в историю отечественного и мирового спорта.

«На первое место я бы поставил абсолютно уникальную тренерскую школу. Во все времена на этом поприще работали выдающиеся люди, имена которых являются настоящей легендой. Он не только на слуху, они на самом деле в душе, в сердце и спортсменов, прежде всего, и настоящих болельщиков армейского спорта», - заявил Панков в документальном сериале «ЦСКА. Спортивный щит Родины».

Смотрите документальный сериал «ЦСКА. Спортивный щит Родины» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Данный фильм посвящен столетию армейского клуба. Знаменитые «армейцы» расскажут уникальные секреты армейской спортивной школы, а ветераны клуба поделятся воспоминаниями о самых запоминающихся победах.