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«Сатана, а не машина»: кадры боевой работы «Торнадо-Г» в зоне СВО

Виктория Косогляденко
12:10 29.04.2023
На одном месте «Торнадо-Г» более 7 минут не задерживается.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» уничтожено до 40 украинских боевиков, бронетехника и гаубицы. В районе поселка Марфополь пресечены действия украинской ДРГ, сообщает Минобороны.

Расчет постоянно в движении. Их боевое дежурство в том и заключается, чтобы активно перемещаться. А в нужный момент - выполнить приказ. На одном месте «Торнадо-Г» не задерживается больше 7 минут.

«В день мы можем проезжать больше сотни километров, смена районов ожидания и огневых позиций происходит довольно часто», - прокомментировал артиллерист с позывным Волк.

По разведданным дежурство предстоит относительно спокойное. Поэтому нас бойцы соглашаются взять с собой. Показать изнутри, как проходит их день. К появлению таких машин на дороге водители легковушек относятся с пониманием.

Задача поступает как всегда - внезапно. Во время очередной смены позиций. Не теряя ни секунды - маршрут перестроен. Курс на огневой рубеж.

Из походного в боевое положение эта установка переводится за 3 минуты. Одно из ее главных достоинств. Ну и, конечно, площадь поражения.

«Когда слышишь хлопки и свист - тяжело куда-то скрыться от нее. - и какое прозвище дали? - сатана! Сатана, а не машина!», - сказал командир дивизиона РСЗО с позывным Оскол.

Отработали синхронно. А разъезжаются установки в разные стороны.

Ранее мы показывали как расчет РСЗО «Торнадо-Г» немедленно отозвался на запрос и угостили врага реактивными снарядами. РСЗО всегда находятся в движении, чтобы не стать жертвой контрбатарейного огня.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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