В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полянский сообщил о получении обращений от украинок, чьих детей изъяли в странах Европы

Марина Крижановская
23:00 28.04.2023
Сообщается, что их собственные дипломатические учреждения Украины «при этом только разводят руками и намекают на чувствительный "политический" контекст.
Полянский сообщил о получении обращений от украинок, чьих детей изъяли в странах Европы
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

У переехавших в страны Европы украинских женщин начали отбирать их детей. Об этом информировали в постпредстве России при ООН. Сообщается, что в адрес российского представительства начали поступать обращения украинок, живущих в Германии, Финляндии, Испании, Германии, Великобритании и других стран.

Уточняется, что российские дипломаты уже успели передать Генсекретарю ООН письмо от одной из женщин. О случившемся сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он написал, что, реагируя на поступившие обращения, они решили опубликовать информацию «о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях». Он добавил, что был создан специальный почтовый ящик.

«Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя. По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация - это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат добавил, что украинки столкнулись «с вопиющими действиями местных властей, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях», а их собственные украинские дипучреждения «при этом только разводят руками и намекают на чувствительный "политический" контекст"».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:05 В стране и мире
Националисты обстреляли Донецк, выпустив две ракеты из реактивной артиллерии
21:14 В стране и мире
Ударившего ножом в грудь хоккеиста Романа Дидуру оправдали
19:46 В стране и мире
Видео
Россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыков на майских праздниках
18:22 Армия
Видео
Российские артиллеристы вытесняют противника с позиций под Северском
17:56 В стране и мире
Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.