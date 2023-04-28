Полянский сообщил о получении обращений от украинок, чьих детей изъяли в странах Европы

Сообщается, что их собственные дипломатические учреждения Украины «при этом только разводят руками и намекают на чувствительный "политический" контекст.

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У переехавших в страны Европы украинских женщин начали отбирать их детей. Об этом информировали в постпредстве России при ООН. Сообщается, что в адрес российского представительства начали поступать обращения украинок, живущих в Германии, Финляндии, Испании, Германии, Великобритании и других стран.

Уточняется, что российские дипломаты уже успели передать Генсекретарю ООН письмо от одной из женщин. О случившемся сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он написал, что, реагируя на поступившие обращения, они решили опубликовать информацию «о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях». Он добавил, что был создан специальный почтовый ящик.

«Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя. По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация - это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат добавил, что украинки столкнулись «с вопиющими действиями местных властей, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях», а их собственные украинские дипучреждения «при этом только разводят руками и намекают на чувствительный "политический" контекст"».