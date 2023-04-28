Стали известны новые подробности масштабных пожаров в Курганской области

Пострадавших людей уже разместили в ПВР, обеспечили горячим питанием и средствами личной гигиены. Решается вопрос о возмещении потерянного имущества.

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В Курганской области местные жители рассказывают о своей личных трагедиях после встречи с пожаром. Один из них - Дмитрий Дмитриевич - винит себя в смерти своей супруги. Говорит, что сам виноват, что во время пожара послал ее в дом за документами. Женщина надышалась дыма и выйти уже не смогла. Сам он получил ожоги лица и рук, когда пытался затушить огонь .

Пожар в Логоушке в Курганской области начался накануне около полудня. Порывистый ветер разнес огонь по деревне. Буквально через час полыхали десятки домов.

«Минут за 10 все загорелось. Мы с дочерью схватили документы и побежали. Огонь свистел. Если бы сосед не посадил в машину, мы бы сгорели. Муж не успел бы с работы приехать. Очень страшно было», - рассказала местная жительница Паршакова Ирина.

В результате пожара в деревне уничтожено без малого 80 домов один человек погиб. В настоящее время все погорельцы находятся в пунктах временного размещения. Здесь их стараются обеспечить всем необходимым.

«Организовано все было своевременно. Сразу же было размещение пострадавших людей. Организовано горячее питание. Сразу же всех снабдили средствами личной гигиены, вещами первой необходимости», - сообщила главный специалист администрации Кетовского района Курганской области Мария Булавина.

Также с погорельцами 28 апреля встретился и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он рассказал, что на комиссии по ЧС будут определяться о мерах возмещения потерянного имущества, «потому что у всех разные были условия».

«У одной семейной пары в доме 20 квадратных метров, у одной бабушки 40 квадратных метров. У других - наоборот больше. Там, я понимаю, разные цифры. Так будем все решать и в оперативные сроки, будем помогать, никого не бросим», - заявил губернатор.

На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ. Опрашивают каждого пострадавшего. По одной из версий, пожар начался от проходившего по железной дороге тепловоза. Это подтверждают очевидцы.

«Да, только тепловоз прошел и пламя на полметра у него из трубы. И все говорят, что через пять минут все начало полыхать. Вон там полоса идет. Если поехать к железной дороге, то там сразу видно что с железной дороги все началось», - сообщил очевидец.

Тушение осложнялось сильным ветром и сухой погодой. Днем температура поднималась до 25 градусов. К борьбе с огнем привлекли подразделения МЧС РФ из других регионов. Там сообщили, что общая группировка сил и средств составила 50 единиц техники и 186 человек, дополнительно в Курганскую область направлены силы и средства аэромобильной группировок из соседних Челябинской и Тюменской областей и из Уральского учебно-спасательного центра.

По факту пожара в деревне Логоушка возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причина в возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности деревни.

Подробнее об эвакуации местных жителей, о том, удалось ли локализовать пожар и о том, как удается тушить данное стихийное бедствие с воздуха - в репортаже Павла Кольцова.