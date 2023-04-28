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Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
18:30 28.04.2023
На Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023» в самом разгаре битва за место в финале. Конкуренция нешуточная. Ведь здесь собрались самые талантливые исполнители со всей страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самый необычный ракурс на сцену «Звезды-2023» появляется из режиссерской аппаратной. Именно здесь царит настоящая магия телевидения.

«Здесь я сижу, мой помощник, ассистент, второй режиссер на площадке, креативный продюсер, который что-то добавляет, переговорить, центр управления проекта. Мы делаем утром саундчеки, с операторами "проходим" номер, запоминают определенное количество планов», - рассказал режиссер конкурса Юрий Кондратюк.

На той стороне сцены, которую не видят зрители, большой репетиционный зал. Тут участники готовятся, гримируются, обсуждают что-то свое. Участники от Республики Алтай группа «Квартет PRO» рассуждают, у кого больше фанаток.

«У всех одинаково, не спорили на этот счет, приятно, что они есть», - признаются ребята.

Миллионы телезрителей следят за выступлениями самых талантливых исполнителей страны - в самом разгаре битва за место в финале. Как бы ни волновались участники, они знают, что там, за кулисами, их поддерживают самые близкие. Залина Горчханова из Ингушетии признается - над ее образом работала мама. 

«Кстати, она придумала платье, фасон, ткань сама купила, сама придумала платье», - рассказал Залина.

И даже в этом, оказывается, нужно угодить строгим судьям, которые не прочь покритиковать наряды. И все же мнение жюри - а это люди с колоссальным опытом - для молодых артистов мощный стимул для карьерного роста.

«На данный момент являюсь артисткой ЦАТРА, солисткой, радую публику своими песнями», - рассказывает участница от Московской области Дарья Котова

Песен будет очень много - будь то легендарный хит или новая композиция, но по традиции проекта его колорит - это прежде всего региональная самобытность. Здесь представлена вся Россия - от Юга до Крайнего Севера. Шоу, которое нельзя пропустить. 

Смотрите выпуски музыкального конкурса «Звезда-2023» на телеканале «Звезда» каждую субботу в 22.30, а также на сайте нашего канала и в приложении SMART.TV.

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