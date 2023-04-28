Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело

Под вопрос об уголовном деле в списке желаний блогер покинула здание суда, где сегодня ее отправили под домашний арест.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Когда блогер Елена Блиновская покидала здание Пресненского суда, ей задали вопрос о том, было ли уголовное дело в ее списке желаний.

«В вашем списке желаний было уголовное дело?», - прозвучал вопрос.

Ранее стало известно, что суд отправил Блиновскую, обвиняемую в уклонении налогов в размере более 918 миллионов рублей, под домашний арест до 26 июня. Сторона обвинения попросил запретить блогеру на этот период пользоваться интернетом и сотовой связью.