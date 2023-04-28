Внутриполитическая борьба: профессор Рогулев оценил перспективы резолюции о раскрытии численности ВС США на Украине

Доктор исторических наук обратил внимание, что американское общество интересуется тем, до какой степени США вовлечены в конфликт.

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Принятая по инициативе конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца резолюция, обязывающая предоставлять в палату представителей копии всех документов, отображающих планы текущей или будущей военной помощи Украине, а также о численности американских военнослужащих в этой стране, - это не более чем элемент внутриполитической борьбы в США. Своим мнением со «Звездой» поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Украина, так же как и некоторые другие внешнеполитические вопросы, неизбежно становится проблемой внутриполитической борьбы. В этом ее влияние и состоит. Но это особенность американской политики последних лет», - сообщил он.

Он пояснил, что внешняя политика становится ареной ожесточенных споров. В этом это и проявляется, по словам Рогулева, в принятии резолюции, в позициях различных кандидатов, «а чуть позднее и скажется на предвыборной кампании, безусловно».

Говоря о самой принятой резолюции, он добавил, что «резолюция - это специфический документ, который ни к чему не обязывает власти Соединенных Штатов».

«Так что это вот из разряда такой скорее внутренней пикировки, внутренней политической борьбы. Для чего это нужно? Ну потому что этот вопрос уже поднимается в связи с расходами, в связи с планкой государственного долга, которую нужно будет поднимать в связи с обсуждением бюджета», - рассказал профессор Рогулев.

Подытоживая, Юрий Рогулев отметил, что «расходы на Украину и вовлеченность США с точки зрения тех, кто там находится из американских военнослужащих или представителей специальных сил, то это тоже вопрос, который вызывает интерес в американском обществе, - до какой степени США вовлечены в этот конфликт».

Ранее в США Комитет по иностранным делам палаты представителей одобрил резолюцию по раскрытию данных об американских вооруженных силах на Украине. Отмечено, что после принятия данного документа глава США и оборонного ведомства этой страны должны направить в течение двух недель запрашиваемую информацию.