Путин заявил об отсутствии развитой инфраструктуры в сфере беспилотников

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Президент России Владимир Путин призвал руководителей организаций и предприятий в сфере беспилотных авиационных систем к смелым решениям и отказу от шаблонов, чтобы достичь максимального прогресса с производстве БПЛА.

Об этом шла речь на совещании с участием главы государства после посещения нового индустриального парка «Руднево» в Москве, где планируется разработка и производство современных дронов.

«Речь должна идти о том, что мешает развитию беспилотной авиации. Прежде всего, речь идет об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах…», - отметил Путин.

Российский президент подчеркнул, что работа по старым лекалам и правилам гарантирует безопасность, но при шаблоны «сдерживают развитие».

Ранее сообщалось, что Путин посетил индустриальный парк «Руднево» и отметил перспективность развитие беспилотной авиации.