Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кастамону на севере Турции

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толков находился на глубине около 12 км.

© Фото: Muhammad Ata, Keystone Press Agency, Globallookpress

Крупное землетрясение зафиксировали на севере Турции в ночь с 1 на 2 апреля. Оперативной информацией об опасном природном явлении поделилось Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.



По данным онлайн-карты сейсмической активности AFAD, подземные толчки начались 2 апреля в 00:24 в провинции Кастамону. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11,83 км.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сегодня проснулся один из самых активных вулканов - Безымянный, кадрами извержения поделились специалисты КФ ФИЦ ЕГС РАН.

Напомним, что в феврале в Турции в результате мощнейших землетрясений погибли свыше 50 тысяч человек.