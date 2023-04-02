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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кастамону на севере Турции

Ирина Елагина
08:19 02.04.2023
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толков находился на глубине около 12 км.
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кастамону на севере Турции
© Фото: Muhammad Ata, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Крупное землетрясение зафиксировали на севере Турции в ночь с 1 на 2 апреля. Оперативной информацией об опасном природном явлении поделилось Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

По данным онлайн-карты сейсмической активности AFAD, подземные толчки начались 2 апреля в 00:24 в провинции Кастамону. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11,83 км.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сегодня проснулся один из самых активных вулканов - Безымянный, кадрами извержения поделились специалисты КФ ФИЦ ЕГС РАН.

Напомним, что в феврале в Турции в результате мощнейших землетрясений погибли свыше 50 тысяч человек.

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